“La Comunità di Sant'Egidio è preoccupata per la vita dei più poveri nella città di Catania – spiega Emiliano Abramo presidente della Cominutà di Sant'Egidio – mortificata anche dalla recente dichiarazione di dissesto finanziario da parte della Corte dei Conti e che grava soprattutto sulla vita dei più deboli”.“Il 18 novembre – continua Abramo - il Papa indice la seconda giornata mondiale per i poveri e diventa opportuno dare risposte concrete a questo appello”.Continua Abramo: “La città di Catania è generosa nel servire i suoi poveri e in questa settimana in tanti si uniscono a Sant'Egidio nel portare coperte e pasti caldi alle persone che vivono per strada, nel cucinare e servire gli anziani che vivono soli nel centro storico, nel fare festa con i bambini dei quartieri di periferia”.Ecco gli appuntamenti di questa settimana di solidarietà: domenica 18 numerosi ristoranti destineranno il 5% dell'incasso al sostegno del servizio poveri di Sant'Egidio; martedì 20 novembre, distribuzione di coperte alle persone che vivono per strada; mercoledì 21 pranzo per gli anziani del centro storico preparato da diversi richiedenti asilo; giovedì 22 cena alla stazione; venerdì 23 festa con i bambini del centro storico e di San Berillo vecchio.