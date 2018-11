Ieri, “l’operazione Revolutionbet” della Guardia di Finanza etnea, eseguita congiuntamente ai militari del Nucleo Investigativo e del Ros dei Carabinieri di Catania, ha fotografato gli affari nel settore del gaming on line dei pezzi da novanta del gruppo criminale che vanta rapporti di parentela con la famiglia di sangue dei Santapaola. I nomi che emergono dalle indagini e dalle intercettazioni sono quelli di Carmelo, Giuseppe Gabriele e Vincenzo Placenti.Un consolidamento frutto anche dell’esperienza maturata tra il 2011 e 2014 con il noto marchio “Planetwin365”. Il gruppo criminale sarebbe stato in grado di imporsi sul mercato grazie a una rete commerciale di 8 master, sotto i quali operavano 28 commerciali, 7 “sub-commerciali” e 20 “presentatori”.nonché titolari di quote societarie della holding “SKS365” (che si è dichiarata estranea all’inchiesta) attiva in Italia con il brand “PLANETWIN365”, avrebbero promosso e alimentato una parallela rete PLANET per “l’esercizio abusivo di giochi e scommesse che avveniva sia attraverso la raccolta da banco”.(ora diventato collaboratore di giustizia), che avrebbe avuto il ruolo di “master” per la Sicilia, mentre i fratelli Placenti, sarebbero stati i “master” per l’area catanese. Catania, secondo uno studio, sarebbe una delle città a più alta densità di sale scommesse. In realtà non serviva uno studio, ma basta andare in giro tra i rioni, cosiddetti disagiati o di periferia, per rendersene conto.