associazioni e comitati cittadini mi hanno più volte proposto e che il sottoscritto Erio Buceti, in qualità di presidente della IV circoscrizione, si sente di portare avanti. Una pista ciclabile che potrebbe attraversare via Don Minzoni, via San Matteo, via Bruno Monterosso, via San Giacomo, viale Tirreno e moltissime altre strade. Arterie che si prestano perfettamente a questo scopo con interventi eseguiti senza stravolgere la viabilità nel suo complesso. Questo consentirebbe di avere una municipalità più vivibile e in linea con il programma di rivalutazione dei parchi e delle piazze della IV municipalità da me già intrapreso. Nella nostra circoscrizione, come nel resto di Catania, gli appassionati delle due ruote ecologiche sono centinaia. Con la bicicletta si riesce ad inquinare di meno, ci si può muovere nel traffico con maggiore agilità e non bisogna impazzire cercando un posto libero dove parcheggiare. Ovviamente questo risultato può essere raggiunto assicurando spazi protetti e al riparo da incivili o dal parcheggio selvaggio. Un risultato che può essere raggiunto attraverso il pattugliamento continuo delle forze dell'ordine. Le attuali condizioni delle casse comunali per noi non possono rappresentare un pretesto alla totale immobilità. La municipalità di “Cibali-Trappeto Nord-San Giovanni Galermo” chiede al consiglio di quartiere più servizi, più infrastrutture e più sicurezza. Per farlo propongo di seguire l'esempio di Palazzo degli Elefanti che sta cercando sponsor per abbellire le rotatorie di Monte Po. Allo stesso modo gli imprenditori potrebbero scommettersi finanziando la realizzazione delle piste ciclabili.