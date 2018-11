Dalle prime ore del mattino di oggi, diverse squadre dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania sono impegnate a domare un incendio rifiuti e materiale vario presente all'interno di un capannone abbandonato in Via Vivaio, zona sud di Catania, quartiere S.Cristoforo. L'intervento è tutt'ora in corso per le fasi di minuto spegnimento.