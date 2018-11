Intorno al 04:00 della scorsa notte, la Centrale Operativa del Comando Provinciale di Piazza Verga ha ricevuto dagli operatori del N.U.E. una segnalazione circa un furto in atto in via Crociferi 85 dove una persona (il 21enne) stava cercando di infrangere con una mazza la vetrata d’ingresso del Pub denominato “La Tosteria”.tra via Crociferi e la via Gallo, a breve distanza (30 metri circa) dal luogo del furto, notavano il 25enne il quale, fungendo da palo, proteggeva il correo intento a sfondare la vetrata. I ladri, notando i militari, fuggivano a piedi per le vie circostanti, manovra resa inutile dal dispositivo d’intervento che, dopo un centinaio di metri, consentiva agli operanti di circondarli, immobilizzarli ed ammanettarli. Il 21enne, nel fuggire via, si era sbarazzato della mazza di ferro, posta sotto sequestro, utilizzata per cercare di sfondare la vetrata dell’esercizio pubblico.