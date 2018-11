del Commissariato di Adrano notava in quella via Spampinato il predetto Santangelo, che alla vista degli operatori aumentava il passo; lo stesso chiamato per nome veniva invitato a fermarsi ma, iniziava a correre e contestualmente prendeva dal borsello due involucri di plastica lasciandoli cadere al suolo, e facendo perdere al momento le tracce.risultavano contenere una bilancia di precisione e della sostanza erbacea presumibilmente “marijuana” composta da 7 involucri di carta stagnola dal peso lordo di 8 grammi, nonché un’altra busta in cellophane con all’interno sostanza erbacea del tipo “marijuana”, dal peso lordo di 11 grammi circa, per un totale di circa 18 grammi.ininterrottamente le ricerche, recandosi, prima presso l’ultima abitazione conosciuta dei nonni, i quali riferivano che il nipote si fosse trasferito con la propria compagna in un’altra via di quel centro, quindi, portatisi presso quest’ultimo indirizzo, trovavano il Santangelo, vestito ancora allo stesso modo del precedente inseguimento.indossato ancora a tracolla, si rinveniva la somma di euro 43 euro in banconote di vario taglio, probabile provento di spaccio. Pertanto, il Santangelo è stato arrestato per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, e resistenza a pubblico ufficiale. Notiziato il P.M. di Turno, disponeva che l’arrestato fosse posto agli arresti domiciliari a disposizione della procedente A.G.