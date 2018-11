L'ex presidente della Regione è anche indagato per lo stesso reato in un'inchiesta, ancora aperta, sui due impianti della Oikos fra Motta Sant'Anastasia e Misterbianco: le discariche di Tiritì e Valanghe d'Inverno. La richiesta di rinvio a giudizio sulla Cisma di Melilli riguarda 12 persone. Al centro dell'inchiesta l'autorizzazione concessa affinché la spazzatura prodotta giornalmente nel Siracusano e nel Palermitano fosse conferiti nella discarica di Melilli, che riceveva solo rifiuti speciali. Un appalto da 3.6 mln di euro per il periodo fine luglio 2016-marzo 2017. "L'ex presidente della Regione ha dimostrato - dice a La Sicilia il suo avvocato, Vincenzo Lo Re - di aver firmato le ordinanze dopo aver ricevuto dettagliate relazioni tecniche e anche l'autorizzazione da parte dell'Asp. Continuiamo a essere certi dell'estraneità di Crocetta a ogni accusa. Nell'inchiesta sulla Oikos ci sono 12 indagati. Dopo una prima consulenza 'non partecipata' e una richiesta di proroga degli indagini, lo scorso 7 novembre la Procura ha affidato una nuova perizia a esperti non siciliani sulle discariche di Tiritì e Valanghe d'Inverno per accertarne impatto geologico, capacità di tenuta del diaframma di impermeabilizzazione e se ci sia stata una contaminazione di acqua, aria e terreni. (ANSA)