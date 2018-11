ROMA - Si è svolta presso il palazzo del Quirinale in Roma, una manifestazione organizzata dal MIUR e finalizzata all'incontro tra il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e gli studenti di varie scuole italiane che hanno avuto la possibilità di rivolgergli alcune domande. Anche l’istituto A. De Gasperi di Aci Sant’Antonio era presente con quattro studenti. Insieme a loro anche gli istituti Verga di Viagrande, Dusmet Doria e Musco di Catania.La delegazione della provincia catanese sono state accompagnate dall’Avv. Christian Petrina che collabora con la Direzione Generale per lo studente del MIUR nel progetto “Legalità nelle scuole” e che ha precisato: “Il progetto “Legalità nelle scuole” è una iniziativa del MIUR cui ho aderito con molto entusiasmo insieme ad altri operatori del diritto in ambito nazionale tra i quali colleghi, magistrati ed operatori delle forze dell’ordine. Collaboro già con la Fondazione Antonino Caponnetto ed ho deciso di estendere il mio contributo anche a questo progetto ministeriale. Questo perchè ritengo fermamente che diffondere la cultura della legalità nei giovani significa promuovere una sana crescita del nostro paese. Sono previsti numerosi incontri con gli studenti nei quali spiegheremo la legalità nei suoi molteplici aspetti, descrivendo anche le Istituzioni ed i ruoli di esse, incontrando, strada facendo, tante personalità che Esse rappresentano.”