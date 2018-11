La Squadra Mobile di Catania e lo Sco (Servizio Centrale Operativo) di Roma sono riusciti, attraverso una capillare attività di indagine a ricostruire la mappa del gaming online della cosca. E come dice in un'intercettazione l’imprenditore pachinese Nino Iacono, uno degli indagati, “in cinque paesi” del ragusano e siracusano, in particolare Pachino, Noto, Avola, Modica e Palazzolo, “abbiamo il monopolio”. Ed è proprio lacono che avrebbe fatto da garante in quella fetta di territorio. Mentre a Catania la “testa di serie” dell’organizzazione criminale sarebbe Giovanni Orazio Castiglia, parente di uno dei boss del clan Cappello. Precisamente di Salvatore Massimiliano Salvo, ‘u carruzzeri’, da tempo rinchiuso al 41 bis. A Castiglia è contestato anche il reato di concorso esterno.- “due distinte associazioni a delinquere, dedite all’esercizio del gaming on line clandestino, che perseguivano interessi illeciti coincidenti con quello perseguito dalla compagine mafiosa di riferimento e che operavano, - scrive la Dda catanese - pertanto, al fine di agevolare e rafforzare l’operatività del clan Cappello”.Le indagini hanno documentato il sistema criminale messo in campo da Castiglia (ritenuto l’organizzatore), sempre alle dipendenze però del boss Salvo (indicato in gergo giudiziario il capo promotore). Le attività di gioco e scommesse (abusive) erano riconducibili a società che operavano in Albania, Romania e Malta (Futurebet, Futurebet2021, Future2bet2021, Betworld365, Betcom29, Betcom72). Pratica illegale secondo la normativa italiana. E inoltre creavano reti di gioco on line che avevano la finalità di raccogliere sempre in modo totalmente abusivo scommesse su eventi sportivi o gioco d’azzardo. In particolare si parla dei siti “.com” Futurebet, Futurebet2021, Future2bet2021, Betworld365, Betcom29, Betcom72 che venivano utilizzati all’interno di sale scommesse, internet point ed esercizi commerciali. Attività molte volte intestate fittiziamente - secondo la ricostruzione degli inquirenti - a teste di legno.Giovanni Conte sarebbe stato l’organizzatore della rete di agenzie operanti nei territori di Siracusa, Augusta (SR), Gela (CL), Vittoria (RG) e Floridia (SR), e sarebbe stato il braccio destro di Fabio Lanzafame e responsabile della gestione territoriale della rete “.com”. Davide Cioffi invece sarebbe il socio responsabile-accettazione della rete “.com”; Gino Vincenzo D’Anna, è indicato come il responsabile tecnico- finanziario della rete “.com”; Pietro Salvaggio, socio di Lanzafame, sarebbe stato il responsabile per la Sicilia occidentale della rete di siti “.com”. Inoltre Antonino Russo, Francesco Nania, Andrea Di Bella, Santo D’Agata, Angelo Antonio Susino e Salvatore Truglio avrebbero ricoperto il ruolo di “master”.In questa fetta di Sicilia Iacono, in particolare, operava attraverso i siti con estensione “.com” come “Premierwin365”, “Special2bet”, “Goplay33”, “Racing dogs”, “betcom29.com”, “stanleybet”, tutti operanti su server di Malta, Austria e Inghilterra.“Allora se tu stai attento un minuto capisci tutto… dice - Allora tu ti metti un budget, in tutto sono 5, 50 mila, e sono soldi virtuali…come diventano soldi… ci va uno e gioca una schedina, me li carichi 10 euro? I soldi virtuali diventano soldi reali perché tu gli stai dando liquidità. Ogni settimana, un giorno, 15 giorni, in base agli impegni, ci va l’agente nostro e controlla, te ne ho dati 10, come sei combinato? Ho mille euro, i novemila sono finiti, a sua volta tu quanto hai? 50 mila, 60 con il 40, per dire, qua ci sono i sei mila e quattromila a noi”.che è un filone della maxi inchiesta coordinata dalla Dna, ha portato al sequestro anche di diversi centri scommesse ritenuti - direttamente o indirettamente - riconducibili alla cosca Cappello. Gli indagati, oggi fermati dalla Squadra Mobile e dallo Sco, nei prossimi giorni compariranno davanti al Gip per l’udienza di convalida.