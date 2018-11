dipendenti di due aziende in appalto per iservizi di pulizia e vigilanza all’Istituto Musicale "Vincenzo Bellini” diCatania. Presenti per la Pubbliservizi Spa la dott.ssa Laura quale MontanaTrezza, commissario giudiziale, la società Multiprofessional Service srl,la B.s.f. srl, le organizzazioni sindacali, per la Fsi-Usae CalogeroConiglio quale segretario regionale. Assenti, invece, i rappresentantidella Città Metropolitana, l'Istituto Musicale "Vincenzo Bellini" e ilComune di Catania.: "La mancata partecipazioneall'incontro della Città Metropolitana, dell’Istituto Musicale "V. Bellini”e del Comune di Catania, è un cattivo segnale irrispettoso nei confrontidei 18 lavoratori licenziati e non condivido le dichiarazioni dellaPubbliservizi spa che non può riassorbire i lavoratori, che non vuoleapplicare l’art. 4 del Ccnl “Multiservizi integrati” che prevedel’assorbimento dei 18 lavoratori in Pubbliservizi in quanto subentrata alposto delle due aziende tra l’altro senza gara d’appalto ma con affidamentodiretto"."La Fsi-Usae a seguito di pareri legali ritiene che in ogni caso, seaffidamento esiste, questo dovrebbe essere fatto dall'Istituto “V. Bellini”in qualità di committente. La Pubbliservizi con la nuova riforma Madiapuò partecipare a gare limitatamente ad un valore di appalto pari al 20%del proprio fatturato e ciò significa la partecipazione ad una gara inconcorrenza con le altre imprese private, che non è avvenuto. E' statoviolato il principio di libera concorrenza sul mercato perché l'affidamentodiretto non è conforme alla norma vigente e non è stato rispettato il‘controlloanalogo’ requisito per poter procedere ad un affidamento diretto", precisaConiglio.