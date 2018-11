. All’interno ci saranno dei nuovi arredi donati dalla multinazionale del mobile Ikea, e un soppalco che servirà per le attività di doposcuola, la cui realizzazione è stata finanziata dal Soroptimist Club di Catania, organizzazione no-profit internazionale composta da professioniste, che opera per l’avanzamento della condizione femminile. In contemporanea ci sarà la presentazione del libro-fotografico-documentario “Never stop”. Interverranno anche le volontarie dell'associazione “Le Vele” per presentare la propria iniziativa: un calendario dedicato alla città di Catania. Il ricavato delle vendite verrà donato ai Briganti Rugby Librino."Peppe Cunsolo" insieme alla Librineria, l’evento di sabato rappresenterà la fine dell'emergenza, con l'apertura definitiva di una nuova sede. La Librineria è stata ricostruita dopo l’incendio insieme alla Club House ora dedicata a un altro ex giocatore brigante, “Pippo Peppe”.ed è frutto del lavoro incessante di volontari che si sono messi all’opera già poche ore dopo il drammatico rogo gennaio. I nuovi arredi, i giochi e gli altri materiali donati da Ikea, così come il grande soppalco fatto costruire dal Soroptimist Club Catania e il cui impiego sarà destinato alle attività di doposcuola, si aggiungono alle tantissime altre donazioni fatte alla Libreria nel corso dell'anno, e consentono di razionalizzare meglio gli spazi dove già si svolge da alcune settimane il servizio di doposcuola per i bambini del quartiere, ogni martedì e venerdì dalle 16.30 alle 19.