L'ex sindaco Enzo Bianco, dopo aver esternato il proprio punto di vista sul dissesto e sulle cause della situazione attuale non si è presentato nell'aula consiliare che, in fondo, attendeva lui e, in qualche modo, a lui si è rivolta. Anche l'assessore al Bilancio, Roberto Bonaccorsi, nel lungo intervento sulle motivazioni che hanno spinto il Comune ad approvare, nel 2013, il piano di riequilibrio finanziario che non ha però retto nel corso dell'amministrazione di Bianco, portando così al default, in fondo è con l'ex primo cittadino che parlava. Per ribadire e datare quanto già affermato in un video postato su Facebook.ed ex assessore della passata amministrazione, Salvo Di Salvo, non è stato differente. Accuse e difese, ma soprattutto accuse a chi, secondo quanto scritto dalla Corte dei conti, avrebbe portato i conti a un rosso fisso, Gli anni in questione sono il 2014, 2015, 2016: inequivocabilmente il recentissimo passato. Di cui ha esposto a lungo Bonaccorsi che è partito addirittura dalla prima sindacatura di Enzo Bianco, dai centinaia di dirigenti che allora affollavano le stanze del Comune, dai mutui e dalle anticipazioni. Un passato di gestione finanziaria larga, noto alla città, per poi arrivare a quanto contestato dai magistrati contabili. Dal giugno 2015 il piano piano di riequilibrio, costruito con tanto sacrificio e additato come uno degli esempi virtuosi da seguire, non ha più retto. Ne è stato fatto nulla per evitarlo. ha esposto dei cartelli con scritto #bastaimpuniti, rimossi dopo il richiamo del presidente Castiglione, per evidenziare la totale estranietà alla situazione pregressa, a sottolineare lo scaricabarile e a chiedere misure urgenti per tentare di fare cassa. "È inutile discutere su chi o come ha provocato questo stato di cose - è il commento del consigliere pentastellato, Graziano Bonaccorsi. Qui il dato politico è la cattiva amministrazione e l'incompetenza di chi ha gestito la città o non ha vigilato. Adesso il grado di fiducia è basso. Cosa farà l'amministrazione per garantire la discontinuità?".esponenti di Catania bene Comune e Potere al Popolo, poco prima in piazza Duomo a manifestare. Semplici fischi e cartelli "nisciti i soddi", che hanno costretto Castiglione a interrompere i lavori per un po', tentando di ripristinare l'ordine.passato e chi nella consiliatura ancora precedente: un botta e risposta che si è infuocato con l'acceso scambio di battute tra il consigliere di opposizione - ex maggioranza di Bianco - Daniele Bottino, E poi consiglieri di opposizione a difendere l'operato della passata Giunta, contro quelli attuali, che hanno invece risposto l'opposto. Bottino ha chiesto le dimmissioni di Bonaccorsi per via di un intervento dell'assessore, troppo "diretto" al consigliere. È stato il consigliere che ha richiesto la seduta straordinaria, Salvo Di Salvo - ex assessore all'Urbanistica di Enzo Bianco - a tentare di sedare gli animi, evidenziando il fine propositivo della seduta. "Scopo era il confronto, anche critico, ma affrontando il vero tema. Il lavoro, i dipendenti - ha evidenziato. Lei assessore ha raccontato una storia che conosciamo".condensati nelle parole deil capogruppo di Forza Italia, Santi Bosco. "È colpa loro e ce la vogliono accollare a noi" - ha dichiarato, precedendo gli interventi di altri esponenti della squadra che sostiene Pogliese. Che, da parte sua, il sindaco Pogliese (che non ha alcuna responsabilità sul dissesto), non ha fatto altro, in apertura di seduta, che ripetere quanto già detto venerdì sera in occasione del confronto con le forze sociali e produttive della città. Evidenziando l'assenza dell'ex sindaco. dal consigliere del gruppo Misto Andrea Barresi e approvato da tutti e 26 i presenti. Un documento che impegna l'amministrazione a garantire i livelli occupazionali delle società partecipate. "Siamo molto soddisfatti per il risultato ottenuto - commenta Nino Gulisano, segretario provinciale Si-cel. In questi giorni abbiamo lavorato in collaborazione con qualche consigliere affinché si arrivasse a questo, pertanto siamo ottimisti nonostante l'imminente avviamento di procedura del dissesto, ma ci sentiamo garantiti da questo documento approvato all'unanimità dal consiglio. Noi ovviamente resteremo vigili a monitorare la situazione, ma con meno nubi all'orizzonte per i tanti lavoratori che operano in quel comparto".