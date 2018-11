arriva dagli stessi studenti universitari, stanchi di dover fare la gimcana tra la munnizza, e convivere con il degrado dell'area, dove oltretutto insiste un edificio parzialmente crollato all'interno del quale si trovano condizioni allarmanti. Nella stessa villa diroccata aveva trovato rifugio un ragazzo, poi investito da alcune vicende giudiziarie, che vi aveva ricoverato animali di ogni genere.in sicurezza dell'area. Alcuni di loro, hanno addirittura scritto all'assessore Cantarella per chiedere pulizia e interventi risolutivi. Che però sembra difficile attuare. Anche perché, dopo la rimozione dei rifiuti e dei materiali ingombranti, qualcuno pensa bene di scaricarne dei nuovi.Controcampus, in particolare Federico Scalisi, Senatore Accademico, e Matteo Patanè Consigliere di Corso di Laurea - afferma Beatrice Pennisi - ho constatato, in qualità di Consigliere di Dipartimento, la situazione disastrosa legata ad una vera “discarica a cielo aperto” nei pressi del Polo didattico di Roccaromana. Dopo aver percepito un malcontento generale da parte degli studenti - prosegue - abbiamo deciso di protocollare una richiesta per sollecitare il comune di Catania a rendere civile la suddetta zona. Pensiamo sia inammissibile la situazione con cui, ahimè, conviviamo da anni. Pensiamo non sia corretto costringere degli studenti ad accettare passivamente una situazione di degrado che comporta condizioni igieniche pessime - prosegue. In questi anni abbiamo assistito a situazioni paradossali che ci hanno costretto ad abituarci a cassonetti stracolmi di spazzatura, elettrodomestici di ogni tipo accantonati, a cattivi odori continui, a materassi, televisioni dimenticati dal mondo e a tanto altro che neanche mi sembra il caso di citare. Proprio per questo abbiamo deciso di iniziare questa “battaglia di diritto” che porteremo a termine e che darà risultati... si spera nel più breve tempo possibile".