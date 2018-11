Davanti la sala giochi di via Curtanone e Montanara ieri sera intorno alla 21 si potevano vedere ancora le tracce d ella sparatoria avvenuta la notte tra domenica e lunedì scorsi . Intorno alle tre del mattino sono partiti i colpi di pistola che hanno ferito Giuseppe La Placa, 39 anni, e Vincenzo Rapisarda, 23enne. I due sono stati accompagnati al Vittorio Emanuele di Catania. I sanitari a quel punto hanno allertato la polizia.Chi ha sparato lo ha centrato in pieno. Il 39enne è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico: milza spappolata e vescica da ricostruire. La prognosi per lui resta riservata. Ferite di striscio al gomito e al dorso invece per il 23enne, che se l'è cavata con un po' di cerotti e qualche giorno di convalescenza.Sarà la Squadra Mobile di Catania a scoprirlo. Gli uomini della sezione Omicidi stanno investigando su diverse direttrici, sotto il coordinamento della Procura. In queste prime fasi non si può escludere alcuna pista. Visto il nome della vittima e il suo curriculum criminale i riflettori sono puntati anche sulle fibrillazioni per il controllo delle piazze di spaccio a San Leone. Giuseppe La Placa, da poco, è stato condannato a 12 anni per droga nel processo scaturito dalla maxi inchiesta 'Indipendenz a' che aveva disarticolato una zona di smercio di droga che avrebbe fatto riferimento ai Cursoti Milanesi. E il suo nome poi è finito nell'inchiesta 'Final Blow ' che ha inflitto un colpo mortale al clan creato dal boss, ormai scomparso, Luigi 'Jimmy' Miano. Ma non è finita, l'anno scorso 'u sfregiato' si è reso protagonista di un rocambolesco inseguimento con la polizia. Una fuga probabilmente per evitare il controllo, visto che all'epoca era sottoposto alla sorveglianza speciale. Violazioni che poi hanno portato a una condanna agli arresti domiciliari, eseguita a fine ottobre 2017.. Via Curtatone e Montanara è una strada senza uscita: si gira l'angolo in corso Indipendenza appena si vede il murales dedicato a 'Bananedda', il giovane Ruscica morto in un tragico incidente stradale , poi si svolta a destra, una curva e si arriva a destinazione. Palazzi e garage. In uno di questi è stata realizzata la sala giochi dove è scoppiata la sparatoria. I poliziotti che hanno effettuato i rilievi hanno trovato diversi bossoli sull'asfalto. L'ipotesi è che a sparare sia stata una sola persona. Il killer o è scappato a piedi tra i cunicoli e il cemento fino a far perdere le proprie tracce oppure, se viaggiava a bordo di un mezzo, è dovuto tornare indietro prendendo l'unico accesso di via Curtatone e Montanara. Non ci sono uscite percorribili con un'auto: alla fine della strada si ergono alti edifici. Ieri sera si notavano alcune pozzanghere, segno della pioggia di questi giorni. Attorno un'insolita quiete. Calma apparante, perché a San Leone si respira clima da Far West. Qualsiasi sia il movente, si è pronti a prendere la pistola e farsi giustizia da soli.