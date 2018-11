Nella serata di ieri, intorno alle 23:20 il personale dipendente delle Volanti, durante il normale servizio di controllo del territorio, mentre transitava in via Carro, nel quartiere San Berillo, piazza di spaccio gestita da soggetti di nazionalità gambiana, nell’intercapedine di un muro ha rinvenuto e sequestrato a carico di ignoti una busta in cellophane trasparente contenente circa 7 grammi di marijuana e un’altra busta contenente 128 pasticche di Rivotril. Quest’ultimo, è uno psicofarmaco appartenente alla categoria degli ansiolitici e degli antiepilettici, spacciato con regolarità nella zona suindicata e consumato da clienti sia italiani che extracomunitari, anche minorenni. Esso è reperibile a bassi costi e unito all’alcol o alla marijuana ne potenzia gli effetti, rendendoli simili a quelli dell’eroina; esso può, addirittura, avere effetti letali in quanto in grado di provocare la soppressione del respiro.(foto di repertorio)