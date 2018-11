Gli agenti del Commissariato Centrale sono riusciti a individuare e denunciare all’Autorità Giudiziaria due catanesi: C.D.C. e F.G, entrambi si sono resi responsabili di alcuni furti di prodotti di alta profumeria, dall’elevato valore economico, perpetrati nei giorni scorsi presso noti negozi di via Etnea. Grazie a una breve ma attenta indagine, che si è avvalsa anche delle immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza installati nei negozi visitati dai taccheggiatori, attraverso un confronto con un altro soggetto, arrestato in diversa occasione ma per il medesimo reato, è stato possibile appurare che i furti erano stati commessi dai due indagati che, grazie anche alla comparazione dei video e delle foto segnaletiche, sono stati così segnalati alla Procura della Repubblica.