non stia ottemperando a quanto stabilito dal tribunale, liquidando alcuni ex dipendenti della Ipa srl impegnata nel settore delle pulizie. "Questi lavoratori - afferma il sindacalista - hanno ottenuto dal Tribunale di Catania i richiesti decreti ingiuntivi per crediti di lavoro nei confronti di una ditta, fornitore della Regione e, in particolare, dell'Ispettorato territoriale del lavoro di Palermo".di pignoramento presso terzi, tra i quali lo stesso ufficio, debitore nei confronti della Ipa srl. "Cosi - prosegue Magrì - il Tribunale di Palermo ha assegnato ai nostri aderenti parte delle somme dovute alla società in liquidazione. Eppure - continua - nonostante le ordinanze di assegnazione siano state notificate da svariati mesi (a partire dal mese di marzo fino al mese di maggio 2018), le somme non sono state ancora pagate".che sono "increduli - conclude Magrì - che anche le Autorità che dovrebbero tutelarli non rispettino i sacrosanti e più elementari diritti dei lavoratori".