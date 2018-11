ha riunito gli esperti in due seminari di altissimo profilo organizzando un corso di aggiornamento sullo “Stroke update” per il miglioramento del percorso diagnostico e assistenziale per i pazienti affetti da ictus. Un momento di formazione sul campo Roberto Bonaccorso, direttore medico di Presidio del Garibaldi e Chiara Zavanone, neurologa di Parigi. Lo scopo del corso è la formazione sulla terapia per i pazienti affetti da ictus in fase acuta. Una terapia nella quale il fattore tempo e l'organizzazione del sistema sanitario giocano un ruolo determinante. Stesso discorso per il fattore geografico.Dentro l'ospedale pronto soccorso, neurologia, tac e laboratori di analisi devono funzionare perfettamente. Ma ci sono anche gli imprevisti, la trombolisi può fallire, quando per esempio c'è l'occlusione di un grosso vaso, dove è necessaria la terapia combinata". Pavone ha maturato 40 anni di esperienza nella neurologia e oggi guida la stroke unit del Garibaldi, una delle più importanti del Meridione.La trombolisi è il dissolversi di un coagulo di sangue che è partito da un posto diverso rispetto a quello in cui si trova. Alcune volte il farmaco non riesce a sciogliere il grumo e lì un ospedale organizzato può fare la differenza.si è impegnato nella revisione del protocollo diagnostico assistenziale dell'ictus in fase acuta. I punti principali del seminario sono stati: età, ipertensione, occlusione vasi prossimali e valutazione NIHSS. Pavone guida il pool di neurologi che stanno scommettendo sulla “terapia combinata”, ovevro associare trombolisi alla trombectomia.Altro settore al centro degli approfondimenti degli specialisti è la sclerosi multipla. Al Garibaldi di Catania stanno studiando il microbioma nelle malattie neurologiche acute e degenerative. Il corso è stato indirizzato a 60 medici, infermieri, tecnici sanitari e di laboratorio, sugli aspetti del microbioma e l'efficacia delle terapie neurologiche. Tra i relatori Maria Ciardi, professore associato della Sapienza di Roma, Davide Maimone, neurologo del Garibaldi, Claudio Mastroianni, ordinario della Sapienza di Roma, Sebastiano Squadrito, professore del dipartimento di Medicina clinica e sperimentale e Chiara Zavanone, neurologa del Sapetriere di Parigi.