Ieri, il personale del Commissariato di Nesima e del Reparto Prevenzione Crimine Sicilia Orientale unitamente alla Polizia Locale reparto Annona e Viabilità, nell’ambito del c.d. “Modello Trinacria” ha eseguito numerosi controlli amministrativi e di Polizia Giudiziaria nelle zona di Cibali e Nesima. Nel corso del servizio, sono state identificate oltre 52 persone, controllati 33 veicoli e altri 208 con A.N.P.R. Inoltre sono state elevate 26 contravvenzioni al C.d.S, 5 sequestri amministrativi, 6 fermi amministrativi e 2 documenti ritirati, per un totale di 18.220 euro.

Per i predetti sequestri la Polizia Locale ha provveduto a donare alle istituzioni benefiche’ tra cui l’Istituto Santa Maria degli Angeli e il centro Caritas.

I soggetti sottoposti agli arresti domiciliari sono stati 11. Inoltre, sono stati controllati anche vari esercizi pubblici, tra cui due attività di venditori ambulanti di ortofrutta, dove sono state rilevate delle irregolarità amministrative per mancanza dei requisiti professionali e di specifica autorizzazione comunale. Gli stessi sono stati sanzionati per un importo totale di 6.981 euro con il sequestro di 11 cassette di frutta varia per un peso totale di 110 kg.