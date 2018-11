, presidente della Federazione Islamica di Sicilia, protagonista lo scorso sabato 10 novembre al cimitero di Catania di un momento di riflessione e preghiera interreligiosa in ricordo dei fratelli migranti, che ha visto la partecipazione di circa 200 persone. Insieme a padre Alfio Carciola, parroco della Chiesa Santi Pietro e Paolo, Ismail Bouchnafa ha poi dedicato, prima in arabo e poi in italiano, una preghiera alle vittime del mare. Proprio al cimitero di Catania riposano, ai piedi del monumento sotto il quale si è tenuta la manifestazione, le vittime del naufragio del 13 maggio 2013. «Dobbiamo impegnarci noi credenti, sia nell’Islam che cristiani – ha sottolineato Alfio Carciola -, a realizzare un clima di accoglienza, amore e fratellanza. In questa nostra Italia noi dobbiamo fare sentire la voce per dire che quello che ci sta realizzando è sbagliato».a pochi giorni dalla commemorazione dei defunti e ha visto giovani italiani e stranieri coinvolti in prima persona in una preghiera interreligiosa con letture e canti. Promotrici dell’iniziativa sono state infatti numerose realtà catanesi che si occupano di accoglienza e integrazione: i Giovani della Parrocchia Santi Pietro e Paolo, il gruppo Scout Agesci CT8, la Locanda del Samaritano, la Comunità di Sant'Egidio, Civico Zero - Save the Children, Refugees welcome, la Fondazione Cirino La Rosa Onlus, Don Bosco 2000 e l’Associazione Mediterraneo Sicilia Europa. I giovani delle varie realtà sono stati protagonisti leggendo i propri interventi, accompagnati dalla musica suonata dal gruppo Scout e da diversi brani musicali cantati in coro dai presenti. Nella parte finale della cerimonia il gruppo si è infine spostatodall’area antistante il monumento verso la parte del cimitero dove sono sepolti 220 migranti senza nome, identificati solo da paletti in legno che riportano un numero.