facilitato sono le caratteristiche dell'impianto che sarà costruito all'interno degli stabilimenti Leitner di Vipiteno". A renderlo noto è il Gruppo Russo Morosoli, che gestisce le funivie dell'Etna e finanzierà la realizzazione della nuova cabinovia.accompagnato dal project manager Simone Lo Grasso, dal direttore d'esercizio Sergio Sottile e dal legale rappresentante di Leitner, Martin Leitner, alla presenza del direttore commerciale Giorgio Pilotti.; saranno essenziali, in armonia con l'ambiente, più resistenti alle raffiche di vento e, ovviamente, più capienti perché in grado di trasportare fino a 10 persone".innoviamo la nostra Funivia per attuare un grande progetto di riqualificazione e ammodernamento e non per ricostruire a seguito dei danneggiamenti dovuti alle colate laviche. Sarà un progetto rispettoso dell’ambiente e capace di aumentare la portata dell’impianto: da 1200 passeggeri ogni ora si passerà a 2000. Inoltre – prosegue - saranno solo 12 i sostegni necessari alle funi, in pratica la metà di quelli esistenti. Il progetto prevede anche la riqualificazione delle stazioni di valle e monte. Quella storica di partenza, in particolare, risparmiata dalla lava, sarà migliorata e potenziata con utili servizi a vantaggio dei passeggeri”.si rinsalda il quarantennale accordo tra le due aziende iniziato con la costruzione dell'attuale funivia posta sul versante sud del vulcano attivo più alto d’Europa voluta da Gioacchino Russo Morosoli, padre dell’attuale vertice del Gruppo". “Siamo molto orgogliosi di essere protagonisti di questo grande progetto – ha dichiarato il legale rappresentante di Leitner, Martin Leitner. Una collaborazione longeva e proficua che viene rilanciata con questo nuovo accordo in linea con l’efficacia, l’efficienza e il rispetto dell’ambiente. Si consideri che la trazione dell’impianto sarà diretta, ed essendo priva di riduttori, non ci sarà olio”., delicato e tutelato come quello dell’Etna. I lavori di installazione dei nuovi sostegni saranno lungo lo stesso asse di quelli esistenti, non servirà dunque una nuova pista di esercizio".