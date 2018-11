È uno dei passaggi chiave delle rivelazioni del pentito Giovanni Brusca, sentito questo pomeriggio nel processo che vede imputato l'imprenditore catanese, e il già direttore de La Sicilia, Mario Ciancio Sanfilippo, accusato di concorso estermo in associazione mafiosa. che già era emersa nel 2014 nel processo sulla Trattativa Stato-Mafia durante l'esame di Gaspare Spatuzza. Il pentito raccontò che dopo le stragi del 1993 a Roma e Milano si progettarono una serie di sequestri che dovevano servire a finanziare le attività illecite della mafia palermitana., che insieme alla magistrata Agata Santonocito rappresenta l'accusa nel processo che si celebra davanti alla prima sezione penale del Tribunale di Catania, ha anche affermato che "nel quotidiano palermitano c'era un articolista che scriveva articoli a favore dei cugini Salvo". I cugini Salvo, secondo quanto ha riferito il pentito, sarebbero stati quelli che avrebbero tenuto i rapporti con la stampa. E inoltre sarebbero stati "l'interfaccia" con il politico Salvo Lima, ucciso nel 1992.Una "riunione" che si sarebbe tenuta nello studio di Pino Lipari, in via Alcide De Gasperi a Palermo, a cui avrebbero partecipato Salvatore Riina in persona, uno dei Salvo (appunto, ndr) e Lipari. si sarebbe discusso di appalti. Costanzo sarebbe stato interessato a diversi lavori pubblici che si dovevano realizzare nella parte occidentale della Sicilia. L'ex capo mandamento di San Giuseppe Jato non era presente all'incontro. "Io ho solo accompagnato Riina", spiega rispondendo alle domande di Fanara. L'affare di cui si sarebbe discusso sarebbe stato quello del palazzetto dello sport. Poco chiaro è però se il palazzetto dello sport e il palazzo di vetro fossero la stessa cosa. Brusca nemmeno a diretta domanda dell'avvocato Francesco Colotti, che insieme all'avvocato Carmelo Peluso compone il collegio difensivo di Mario Ciancio, lo ha saputo specificare.il pentito Angelo Siino (che racconta della famosa visita di Giuseppe Ercolano al giornale La Sicilia, ndr) e il medico Giovanni Mercadante (cognome che ricorre nell'affare Icom, ndr). "Siino, che non era uomo d'onore, era delegato all'amministrazione dei lavori pubblici", racconta. "Mercadante lo conoscevo solo di vista - racconta Brusca - sapevo che era un medico a disposizione dei detenuti".Fa il nome di Nitto Santapaola, Enzo Aiello, Franco Romeo.. Esame saltato oggi per motivi tecnici. Inoltre è entrato tra i faldoni del processo il decreto di sequestro e confisca del patrimonio di Ciancio emesso dal Tribunale Misure di Prevenzione e l'atto d'appello redatto dal collegio difensivo dell'editore catanese.