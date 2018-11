video come fatto dall'ex sindaco, risponde a Enzo Bianco che, sulla propria pagina Facebook, ha affrontato il nodo dissesto, e annunciato che stasera, in occasione del consiglio comunale straordinario convocato appositamente, non sarà presente per impegni istituzionali. "Al sindaco Bianco che stasera non ci sarà per il classico impegno fuori Catania, sicuramente più importante del dissesto, della città basta ricordare due dati. Quando si è insediato ha trovato un disavanzo di 140 milioni, quando è andato via, qualche mese fa, ha lasciato un disavanzo di ben 641 milioni di euro. Questo ieri certamente non lo ha detto". Ecco cos'altro ha detto l'ex sindaco di Giarre rispondendo a Bianco.