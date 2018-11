Aggredisce un uomo al parco: denunciato per lesioni

Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato ha indagato in stato di libertà un giovane uomo per il reato di lesione personale.L’attività investigativa è stata eseguita dal Commissariato Borgo Ognina a seguito della denuncia sporta dalla vittima dopo aver subito l’aggressione.

I fatti si sono svolti all’interno del parco Madre Teresa di Calcutta a Catania e, dalle acquisizioni di dichiarazioni testimoniali, è emerso che la vittima, l’aggressore e altre persone si trovavano parco con i propri cani, tutti rigorosamente tenuti a guinzaglio, tranne l’aggressore, che ha pensato bene di lasciare in libertà il suo.

Ciò ha determinato l’ira dell’aggressore che si è scagliato contro il malcapitato insultandolo e dandogli, tra l’altro, una testata ferendolo in modo significativo.

Poi, incurante del fatto di averlo ferito e avergli spaccato il labbro, è andato via senza prestare il dovuto soccorso.Lo sfortunato è stato accompagnato dalla moglie al pronto soccorso dell’Ospedale Garibaldi dove i medici gli hanno diagnosticato una prognosi di dieci giorni per i traumi subiti. Il malfattore è stato indagato per i reati di lesioni personali.

Il malfattore, infastidito dal fatto che i cani al guinzaglio abbaiassero al suo, ha redarguito i loro padroni i quali, di converso e in modo particolare la vittima, ha risposto che la causa era il suo cane che lasciato libero e incustodito innervosiva gli altri perché si avvicinava agli stessi.