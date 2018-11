a causa delle condizioni di un edificio che si trova al civico 5 e che sembra sia pericolante. Pare, infatti, che all'interno del palazzo ,che risalirebbe all'Ottocento, siano stati eseguiti dei lavori che avrebbero compromesso la staticità, attraverso l'abbattimento di una parete portante.municipale all'Ufficio traffico urbano il cui personale, insieme ai vigili del fuoco, agli addetti alla pubblica incolumità delle Manutenzioni stradali e di Sostare si sono recati sul luogo mettendo delle transenne per evitare il passaggio. Transenne che resteranno lì fino al cessato pericolo.del rione, parte del quale è stato spianato negli anni Sessanta, per fare posto ai palazzoni di Corso Sicilia e di quelli, che ancora si attendono, in corso Martiri della Libertà. da anni crolli, chiusure e richieste di intervento si moltiplicano senza che, però, cambi nulla. Come se si attendesse qualcosa, come se la perdita di parte del patrimonio cittadino non sia già abbastanza.