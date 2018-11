all’interno di una Fiat Panda posteggiata in via Passo Gravina per tentare di metterla in moto per poi fuggire via. Proposito fatto fallire dal militare che, transitando in auto per quella strada ed accorgendosi di quanto stava accadendo, ha bloccato ed ammanettato il ladro. La macchina è stata restituita al legittimo proprietario mentre l’arrestato, in attesa della direttissima, è stato relegato agli arresti domiciliari.