Sono Giuseppe La Placa, di 39 anni, ricoverato nell'ospedale Vittorio Emanuele con una ferita all'anca, e Vincenzo Rapisarda, di 23 anni, dimesso dopo essere stato medicato al dorso e al gomito. Quest'ultimo, sentito da personale della squadra mobile della Questura, che indaga, non ha saputo fornire elementi utili alle indagini né sull'autore né sul movente. Sul luogo della sparatoria la polizia ha trovato diversi bossoli di uno stesso calibro, che fa ipotizzare che a sparare con una pistola sia stata una sola persona. La squadra mobile sta interrogando persone vicine alle due vittime per ricostruire la loro personalità, le frequentazioni per fare luce sull'episodio (ANSA).