“Si fa divieto di accogliere e riconoscere il signor Davide Bruno come sacerdote cattolico”, è scritto nel provvedimento emesso dal tribunale ecclesiastico. Una decisione presa nel momento esatto in cui l’ormai ex prete diocesano ha reso noto di aver abbracciato la Chiesa cattolica ecumenica, comunità ecclesiale non riconosciuta da Roma e che accetta al suo interno il matrimonio omosessuale, l’ordinazione femminile e il clero uxorato, anche tra persone dello stesso sesso. Antonino Raspanti, aveva preso posizione contro la nuova confessione. “Si fa divieto ai fedeli cattolici della nostra Arcidiocesi – recita ancora il decreto – di partecipare a qualunque titolo a pretesi atti di culto cattolico posti dal signor Davide Bruno, sotto pena di incorrere nella scomunica latae sententiae prevista dal codice di diritto canonico”. In altri termini, è il solo atto di accostarsi ai sacramenti della Chiesa ecumenica a determinare la scomunica, senza che sia necessario alcun altro pronunciamento ecclesiastico.appunto perché prete diocesano non lo era da tempo: ufficialmente dal 5 ottobre 2017, quando cioè papa Francesco lo aveva dispensato “dal sacro celibato e dagli obblighi connessi alla sacra ordinazione”. La scorsa estate Bruno si è anche sposato in seno alla chiesa cattolica romana, a officiare un ex compagno di seminario. Che non fosse un sacerdote tra i tanti lo si sapeva già. Carismatico, empatico e amato dai fedeli, don Davide è famoso ai più non solo perché scout, ma anche e soprattutto perché era ed è tastierista dei Metatron, gruppo sì metal, ma white: una cristian band cioè dai testi chiaramente evangelici. Tant’è che, durante la giornata mondiale della gioventù del 2008 a Sidney, hanno suonato per Benedetto XVI.Da speranza, Bruno, è divenuto una minaccia. “Il presente provvedimento – recita il documento del tribunale ecclesiastico – mira ad evitare eventuali profanazioni del culto sacro, scandalo o confusione, pericolo di errore o di indifferentismo religioso”. Contattato da Live Sicilia, il diretto interessato ci tiene a far sapere la sua: “Mi aspettavo una comunicazione simile – dice – ma sulla modalità cosi eclatante per impaurire le persone, invece, ho qualche dubbio. Sono messo quasi all’indice semplicemente perché ho scelto, nella libertà di culto che abbiamo in Italia, di servire il Signore, i poveri e gli ultimi, nella Chiesa Cattolica Ecumenica di Cristo e continuare il mio percorso da sacerdote sposato”.“Una chiesa non può scomunicare un’altra chiesa, è un provvedimento che mi rimbalza. Si tratta semplicemente di una chiesa diversa da quella romana, ed io ho liberamente deciso di non appartenervi più per diversi motivi rispetto ai quali non mi trovo d’accordo, quindi ho scelto di uscirne”. Una scelta felice, seppur travagliata: “Ho scelto con gioia questa realtà ecclesiale senza muover guerra a nessun’altra confessione ecclesiale né tanto meno a quella a cui appartenevo prima. Io voglio bene tutti – continua – se c’è qualcuno che muove guerra alla mia chiesa e di conseguenza a me, al mio vescovo e ai miei confratelli che ci posso fare? Pregherò per loro affinché possano trovare pace nel nostro comune Signore”.prima di indossare nuovamente il clergyman, nella vita di Bruno c’è l’addio alla diocesi e il matrimonio. “La dispensa l’ho chiesta è l’ho ottenuta in modo regolare, secondo il diritto canonico – spiega – Regolare perché non ho scandalizzato nessuno e non sono un farabutto. La dispensa l’ho ottenuta gentilmente dal Papa, Papa a cui non ho mai smesso di voler bene”. E ancora: “Non cerco la vana gloria, non sono né un pedofilo, né una persona che si è macchiata di alcun crimine, come spesso invece si apprende dalle cronache giornalistiche. Sono felice – dice – della mia scelta che vivo insieme a mia moglie e auguro la pace a tutti, anche a chi non è d’accordo, figuriamoci”. C’è spazio anche per il più classico ite missa est: “Continuo a voler bene anche i miei ex confratelli, e il vescovo stesso della arcidiocesi catanese. Vi benedico”.