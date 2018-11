hanno portato alla morte di Emilio Dalli, 84enne di Fiumefreddo di Sicilia, deceduto il 9 aprile del 2017 all'ospedale San Vincenzo di Taormina. Esprime soddisfazione per l'accoglimento dell'opposizione alla richiesta di archiviazione il legale Michele Pansera, che assiste le figlie della vittima. “Sono particolarmente soddisfatto – spiega Pansera - perché il Gip, nell'accogliere l'opposizione alla richiesta di archiviazione, ha disposto tutte le indagini indicate nell'atto di gravame che apparivano, a mio avviso, necessarie per l'accertamento della verità. Ripongo la massima fiducia nel buon esito degli accertamenti suppletivi indicati dal Gip”. Le nuove indagini dovranno innanzitutto identificare tutti i soggetti, tra il personale medico ed infermieristico dell'ospedale, intervenuti la mattina del decesso durante la crisi del paziente. Secondo i familiari, Emilio Dalli non avrebbe ricevuto cure adeguate.E' la mattina del 9 aprile del 2017 quando negli uffici della Caserma dei carabinieri di Taormina si presenta Maria Dalli, accompagnata dallo zio. La donna denuncia ai militari dell'Arma che il padre, deceduto poche ore prima nel reparto di Medicina dell'ospedale “San Vincenzo” di Taormina, non avrebbe ricevuto adeguata assistenza sanitaria. Il ricovero nella struttura era stato disposto il 29 marzo dai medici del pronto soccorso dove l'uomo era giunto con problemi respiratori. Da un primo accertamento sarebbero emersi problemi cardiaci. Durante la settimana le condizioni dell'uomo sarebbero rimaste stazionarie. La situazione clinica sarebbe peggiorata nella notte tra l'8 ed il 9 aprile. Alle 3 e 30 il paziente telefona alla figlia per chiederle di raggiungerlo in ospedale. Lì la donna lo trova in difficoltà respiratoria. La situazione poco dopo sembra rientrare ma alle 7 e 30 del mattino l'uomo mostra chiari segnali di peggioramento. Scatta l'allarme ma, secondo Maria Dalli, l'assistenza non sarebbe stata tempestiva. La donna contesta anche il mancato trasferimento del padre, nei giorni precedenti al decesso, dal reparto di Medicina a quello di Cardiologia.