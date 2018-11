La seconda sezione penale del Tribunale di Catania ha aggiornato il procedimento al prossimo 10 dicembre. Salvatore Giuliano, già condannato per svariati reati e per mafia in qualità di capo dell'omonimo clan, aveva più volte minacciato di morte Borrometi a seguito di alcuni suoi articoli d'inchiesta. Nel processo sono parti civili, oltre al giornalista, anche la Federazione Nazionale della Stampa italiana, l'Associazione Siciliana della Stampa e l'Ordine nazionale dei Giornalisti. (ANSA)