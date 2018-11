CATANIA - Da alcune ore sta raccogliendo decine e decine di like il video caricato sui social che immortala alcuni cani comodamente adagiati su alcuni tappeti in esposizione nello Store catanese di Ikea. Aperti i cancelli dunque agli amici a quattro zampe che hanno trovato riparo dal maltempo di oggi. Come prevedibile, il video sta spopolando sui social, commuovendo gli amanti degli animali.