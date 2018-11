Una posizione chiara e precisa, quella del dottore Giorgio Giannone e dei consiglieri della lista “Giannone Presidente”, che preferiscono prendere le distanze dal clima aspro e tagliente, che sta caratterizzando la campagna elettorale per il rinnovo dell’Ordine dei Medici, Chirurghi e Odontoiatri di Catania.

“Preferiamo dedicare questo mese al lavoro che gratifica noi e i nostri pazienti – commenta il direttore del Dipartimento di Chirugia dello Iom, Giannone – e in questo mese che precede il voto del prossimo 7,8 e 9 dicembre, preferiamo continuare a svolgere la nostra professione, indossando il nostro camice. Noi non vogliamo avere nulla a che fare con questi giochi di spartizione del potere, ne siamo totalmente e

estranei. La nostra preoccupazione principale – continua- è quella di far capire ai colleghi medici, quali sono i nostri obiettivi, e che non c’è nessuna posta in gioco per queste elezioni. Siamo prima di tutto medici e non ci interessa chi vince o chi perde, ma curare le persone, e vi assicuro che in questo caso si vince, qualunque sia l’esito della terapia”.

Intatto, l’entusiasmo e la forza di un gruppo coeso che ha dimostrato di essere competitivo e di saper ottenere la stima e la fiducia di tanti medici, che dopo anni hanno deciso di tornare a votare.

“In questo mare caotico e agitato – conclude Giannone – preferiamo pazientare, ma ci teniamo pronti, quando sarà il momento, per combattere”.

“convintamente”partecipazione al voto, lasciando la risposta alla loro serena riflessione, prescindendo dal libero orientamento. Non andare a votare è comunque una posizione che rafforza il voto strutturato.