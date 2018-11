Un’occasione anche per ripercorrere con un “Party in prima” con amici e giornalisti i trent’anni di un teatro che a Catania ha visto la partecipazione di artisti di caratura nazionale e la crescita di un genere di intrattenimento che prende forma attraverso la combinazione di teatro, canzone, commedia e danza. Così, tra risate, musica e un bicchiere di vino, Gino Astorina, Francesca Agate, Nuccio Morabito e Luciano Messina illustreranno un cartellone con 5 spettacoli e tre fuori abbonamento, per poi continuare la serata in divertimento con le chitarre di Francois e le Coccinelle.e Maria Di Biase in “Italiani, bella gente” (15-22 novembre), due attori comici con tantissima autoironia, sia individuale che di coppia, hanno deciso di indagare la natura di un popolo appassionato, intrigante e creativo, ma che molto spesso rivela solo la sua anima cialtrona; Flavio Oreglio in “Catartico” (10-20 gennaio 2019) nei panni di un “poeta catartico” che diventa a tratti filosofo beffardo o cantastorie scanzonato, sempre pronto a bighellonare tra disillusioni e cinismi, generando di tanto in tanto un tratto vivido e tagliente a volte sottilmente satirico e umoristico a volte denso di sarcasmo e ironia.(14-24 febbraio 2019), un affascinante spettacolo tra concerto e cabaret, con i più famosi e gloriosi successi degli anni ’70, che riecheggeranno al suono delle chitarre e del mitico Piano Fender. Tra gags e canzoni, incomprensioni e una originale ironia, Vincenzo e Gino percorreranno il decennio più intrigante, più bello e più esaltante del Novecento. E poi, Barbara Foria e Peppe Iodice la loro travolgente “Euforia!” in “Gli insoliti napoletani” (14-24 marzo), un viaggio di lei, della donna d’oggi alle prese con le follie dei drammi quotidiani, con il cambiamento del suo corpo e con il rovinoso declino dell’uomo contemporaneo, e lui un monologhista napoletano che parlava e sparlava degli intellettuali a ZELIG ed è colui che nelle ultime edizioni di COLORADO su Italia 1 con le sue “preghierine” ha provato a salvare il mondo. Annusa il pubblico, cerca di conoscerlo e poi comincia la sua performance nel quale crea “l’effetto specchio” in cui la gente si rivede e con la risata esorcizza tic, manie e disavventure della società moderna.) un invito a essere positivi, a smetterla di vedere il futuro nero e sorridere perché “Chiù scuru di menzanotti non po fari”. Come tradizione, ormai decennale, tornano quest’anno anche i fuori abbonamento con Officine e Gatto Blu, Fraoncois e le Coccinelle con gli ospiti d’onore Michela Andreozzi (6-9 dicembre 18), Pietro Sparacino (24-27 gennaio 2019) e i Sansoni 28 febbraio- 1,2,3 marzo) e ritrovare il capo meccanico Gino Astorina al ponte di montaggio, Francesco “François” Turrisi e le sue Coccinelle con chiavi inglesi, chitarre, batterie e maracas in mano, Giovanna D’Angi mettere alla prova con i suoi decibel i motori più potenti e rombanti. Francesca Agate, Nuccio Morabito e Luciano Messina che indosseranno la tuta da lavoro e i soliti noti e ignoti pronti ad affollare le Officine e il retro Officine del Gusto! Quest'anno ospiti d'onore saranno Michela Andreozzi, Pietro Sparacino e i Sansoni, amici frizzanti pronti a mettersi a lavoro.