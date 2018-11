L'uomo, alla sbarra per l'omicidio della figlia dodicenne, era in aula ed ha ascoltato impassibile la pronuncia della sentenza. Accolte in pieno le richieste formulate dal sostituto procuratore generale Antonino Nicastro, che stamani ha rinunciato alle previste repliche, e dall'avvocato di parte civile Giuseppe Lo Faro, che assiste Giovanna Zizzo ed i tre figli, madre e fratelli della vittima. Anche loro erano presenti in aula, visibilmente emozionati. Per l'accusa Roberto Russo avrebbe agito con l'obiettivo di punire la moglie che aveva deciso di lasciarlo. Secondo i giudici Roberto Russo era in grado di di capire il terribile gesto che stava commettendo. Nessuno spazio per l'infermità mentale, invocata dal difensore di fiducia Mario Brancato.E' stata colpita a morte durante il sonno da chi doveva proteggerla. Se n'è andata così Laura Russo, appena 12 anni, la notte del 22 agosto 2014. Ad ucciderla il padre, Roberto Russo, armatosi di due grossi coltelli da cucina. La piccola dormiva serena nel letto del padre insieme alla sorella di 14 anni. L'uomo colpisce anche quest'ultima, ma l'intervento provvidenziale del fratello maggiore le consente di salvarsi dopo un delicato intervento chirurgico. Il 47enne a quel punto rivolge la lama contro se stesso e se la conficca nell'addome. Riporterà solo lievi ferite. Per Laura, invece, non c'è nulla da fare. Troppo gravi le ferite riportate. Morirà poco dopo, durante il trasporto in ambulanza all'ospedale Cannizzaro di Catania. La mamma di Laura, che aveva deciso di lasciare Roberto Russo, non viveva più in quella casa. Davanti al gip il 47enne dichiara di aver ucciso la figlia per punire la moglie che aveva chiesto la separazione. L'uomo poi cambierà versione, riferendo di non ricordare nulla di quella drammatica notte."Ritengo che quello a cui è giunta oggi la Corte di Assise di Appello di Catania - dichiara il legale Giuseppe Lo Faro - sia un approdo ineccepibile sia sul piano fattuale che sul piano giuridico. I giudici hanno confermato in toto la sentenza di primo grado. Adesso attendiamo il deposito delle motivazioni". "Una sentenza annunciata - così la definisce il legale Mario Brancato, difensore dell'imputato - La Corte di merito ha mancato un'occasione, non disponendo la perizia, di accertare ciò che è realmente accaduto nella mente del Russo. Bisognava indagare meglio alla luce della documentazione prodotta. Questo comunque - conclude - ci darà ampio spazio per il ricorso in Cassazione".