l'alluvione della zona sud di Catania e della Piana, che tre settimane fa ha investito particolarmente i territorio di Palagonia, Ramacca, Mineo, ma anche Lentini nel siracusano, che ha lasciato distruzione, tanta, ma non morte. A differenza di quanto accaduto, la scorsa settimana nell'agrigentino e soprattutto nel palermitano dove la furia dell'acqua ha fatto vittime. Tante, troppe.gli amministratori, locali e non, tra i cittadini, tra i politici, tutti lanciati immediatamente a cercare il colpevole, il responsabile. Come se ce ne fosse uno. Come se non lo fossimo, in parte, tutti. La villetta di Casteldaccia, e l'immane sciagura che si è consumata all'interno, è solo l'emblema dell'uso sconsiderato del territorio sull'Isola, dove le costruzioni a ridosso di montagne, fiumi, torrenti, sono centinaia. Migliaia. E la cosa è nota a tutti, da decenni.per verificare che la Sicilia è terra di qualsiasi tipo di abuso o, dove di abuso non si tratta, di decisioni che sembrano sconsiderate. Villini su fianchi di un vulcano attivo come l'Etna - celeberrimo, per quanto provocatorio, in occasione dell'eruzione dell'Etna del 1992, l'intervento di Vittorio Sgarbi sull'abusivismo a Zafferana etnea - costruzioni su colline argillose che tendono a scendere verso il mare, e una costa disseminata di case e casupole, alcune all'interno o a ridosso degli alvei fluviali.- ad esempio, interi villaggi sorgono molto vicini alle sponde, o dove un tempo scorreva l'acqua, prima di essere deviata artificialmente. E dove questa potrebbe tornare con forza devastante. Edificazioni risalenti a decennii fa che si sono moltiplicate, ancora e ancora. E che sorgono anche lì, dove gli uffici della regione hanno classificato come elevato il livello di rischio idrogeologico.che segnala pubblicamente quello che esiste, e persiste, nella zona al confine tra i Comuni di Catania e Siracusa. (GUARDA IL VIDEO) Zona ad elevato rischio dove però insistono i villaggi - alcuni abusivi altri meno - per le vacanze. A pochi passi dal mare e sopra o vicinissimi a foci ed alvei fluviali. La video denuncia pubblicata su Facebook parla anche di soldi pubblici spesi dalla Regione per prosciugare i pantani a monte di questa zona - nonostante siano Zone di protezione speciale per l'Unione europea - per evitare gli allagamenti. Di case e casupole che lì proprio non dovrebbero stare.