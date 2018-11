può tirare un sospiro di sollievo. Anni di fatica e di lavoro intenso, quelli passati, che hanno costretto ad alcuni grossi sacrifici ma che, tutto sommato, hanno reso più solida la base finanziaria su cui poggia l’Ente. Un’esperienza utile per comprendere come Catania potrà sollevarsi dal dissesto appena decretato, come il primo cittadino e la sua giunta possano operare e quanto la cittadinanza sia chiamata a cooperare per superare la fase commissariale e rimettere in sesto i conti.“Ho trovato il Comune di Caltagirone in dissesto finanziario con l’aggravante di ben cinque anni, dal 2012 al 2016, senza bilanci approvati, né preventivi né consuntivi. Le emergenze in città non si contavano, erano in tutti i settori, dalle politiche sociali a quelle scolastiche, all’ambiente, alla raccolta dei rifiuti, al blocco per anni delle manutenzioni ordinarie e straordinarie, C’era uno stato di crisi profonda nello spirito dei cittadini e, ciliegina sulla torta, c’erano sei mesi di stipendi arretrati per i dipendenti comunali, che ovviamente avevano smarrito il sorriso. In cassa non ho trovato un centesimo perché se ci fosse stato, chi mi ha preceduto avrebbe pagato almeno qualche stipendio”.Alla base del nostro lavoro c’è stata una stabile riorganizzazione dei conti, anche con una drastica riduzione delle spese. I Comuni dissestati devono mangiare pane e cipolla, pur di pagare i debiti pregressi. Significa poter investire soltanto la spesa corrente insopprimibile - stipendi, raccolta rifiuti, illuminazione cittadina, le politiche sociali - anche se queste, paradossalmente, dalla legge non sono ritenute oggettivamente indispensabili. Ma chi amministra in Sicilia sa bene che ci sono fasce di bisogno sociale che non possono essere dimenticate. Ne risentono le politiche sociali, culturali, turistiche che hanno bisogno di molte risorse. Abbiamo contratto alcune decine di unità di personale, il sindaco e alcuni assessori hanno rinunciato al proprio emolumento pur di risparmiare qualche risorsa. Non abbiamo spese di rappresentanza e non dissipiamo in feste e festini. Organizziamo l’estate o il Natale con poche decine di migliaia di euro, mentre nel passato si sono spesi anche milioni di euro. Noi, in due anni e mezzo, non abbiamo chiesto anticipazioni bancarie. Abbiamo pagato ciò che andava pagato con le nostre risorse finanziarie - tre filoni grossomodo, i trasferimenti statali e regionali sempre più ridotti e i tributi locali. Abbiamo incrementato la percentuale di riscossione dei tributi, sostenitori come siamo che sono i cittadini che devono sostenere il proprio Comune. Il cittadino deve sentirsi nel dovere di contribuire. Abbiamo migliorato la riscossione, e dobbiamo ancora farlo, ma per fare questo occorre il consenso nei confronti degli sforzi compiuti dall’amministrazione. Più il cittadino è vicino alla propria istituzione locale, meno difficoltà avrà a pagare ciò che è dovuto.Abbiamo in corso procedure per la dismissione di patrimonio, ma obiettivamente è parte del patrimonio comunale che non è essenziale per perseguire i fini istituzionali, quindi vecchi immobili nel centro storico o alcuni agri e terreni che, obiettivamente, in una città che fu demaniale, sono molto rilevanti dal punto di vista quantitativo ma non remunerativo. Gestire meno patrimonio inutile può anche essere considerata una virtuosità finanziaria.Sì, ne siamo usciti e adesso la città inizia a respirare: siamo riusciti a programmare la spesa, perché siamo riusciti in questi due anni e mezzo, a fare a meno delle anticipazioni bancarie che, quando sovradimensionate come spesso i Comuni fanno, rappresentano una delle cause del dissesto, perché integrano uno de requisiti negativi che insieme ad altri determinano i dissesti finanziari. C’è un principio di autosufficienza finanziaria che è determinate.Avrei voluto investire e impostare di più politiche sociali attive, politiche del lavoro ma per promuovere queste ovviamente c’è bisogno di risorse finanziarie di cui non ho potuto disporre. Questo è stato uno degli aspetti maggiormente pesanti e dolorosi. Adesso, con cinquecentomila euro annui, abbiamo potuto recuperare un po’ il terreno che la città aveva perso in passato. Quando mi sono insediato a giugno 2016, il caso Caltagirone era il più grave d’Italia, perché nessuna città era in ritardo di 5 bilanci mancanti. Oggi siamo considerati, anche dal ministero degli interni, un Comune che ha saputo affrontare un’emergenza profonda con un piglio tecnico e politico di un certo tipo. Questo io lo devo anche alla presenza, nella mia giunta, dell’assessore al bilancio, Massimo Giaconia, un tributarista internazionale caltagironese anche se trapiantato a Milano, che ha voluto regalare la sua competenza al risanamento dei conti e al raggiungimento degli equilibri di bilancio, dopo anni di assenza.Una sola cosa direi all’amico sindaco di Catania, che certamente comprendo nel disagio e nelle difficoltà che dovrà affrontare: ci vuole, e a lui certo non manca, un piglio decisionista, dopo aver ascoltato la società, la competenza tecnica che certo non gli manca così come l’esperienza politica. E di guardare al domani, attardandosi meno sulle cause del dissesto che i cittadini, per primi, comprendono appieno, chi come e quando li determina.Certo, aver riequilibrato stabilmente i bilanci ci consente finalmente di programmare la spesa, di poter pianificare linee di sviluppo, di finalmente poter adottare un piano strategico di sviluppo socio economico al quale stiamo lavorando da qualche tempo. Adesso si comincia a vedere un po’ la luce in fondo al tunnel. Stiamo lavorando anche alle Snai, le strategie nazionali delle aree interne, Caltagirone e gli altri sette comuni dell’hinterland sono destinatari di un finanziamento pari a 44 milioni di euro che saranno investiti in sicurezza stradale, infrastrutture, sanità, scuole e guardiamo positivamente la futuro. Il lavoro è stato tanto, è tanto e continuerà ad esserlo, ma i territori devono filamenti comprendere che devono rendersi finanziariamente in grado di gestire le proprie risorse riordinando i conti, allontanando la tentazione sempre incombente di sopravvalutare le entrate, perché poi è questo il meccanismo che determina i disseti e spendere in ragione di quella sopravvalutazione delle entrate che poi vengono a mancare.Il dissesto imbriglia dentro un recinto molto preciso la capacità di spesa, ed è la stessa legge che prevede, laddove si può orientale qualche risorsa man mano che queste entrano nelle casse comunali per il gettito tributario e per i trasferimenti di regione e stato, le iniziative che altrimenti non possono essere assunte. Questo è previsto dal Dl 177 del 2000 che ritengo, alla luce dell’esperienza maturata a Caltagirone, assolutamente superato, e che meriterebbe una seria e profonda riforma a beneficio degli enti locali e dei comuni. Perché anche per quei comuni che virtuosamente riescono a uscire dal dissesto, lincombe a possibilità di poterci ricadere, atteso che i crediti vantati nei confronti del Comune, dopo la fase straordinaria, e rientrano nella gestione ordinaria. Se i Comuni vengono lasciati senza contribuzione straordinaria o senza una disponibilità liquida tale da poter pagare questi debiti, contratti negli anni, i Comuni vanno di nuovo in dissesto.