. Una rotta che nemmeno il cosiddetto “governo del cambiamento” è riuscito a invertire. Così i vigili del fuoco, aderenti al sindacato autonomo Conapo, che ieri si sono dati appuntamento nella caserma centrale di Catania, lanciano un grido d’allarme. I pompieri siciliani non hanno incrociato le braccia in segno di rispetto dei cittadini coinvolti nell’emergenza maltempo, tuttavia si sono fatti sentire per esprimere il loro disappunto sulla disparità di trattamento rispetto agli altri corpi dello Stato in termini di tutele pensionistiche e di stipendi (inferiori di tre o quattrocento euro).“La bozza della legge di bilancio ci offende, non rispetta il contratto di governo e anziché diminuire il divario retributivo con gli altri corpi lo aumento. Questo per noi è uno schiaffo specialmente dopo i quasi quotidiani proclami del vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini e tutti gli impegni che si era preso l’altro vicepremier pentastellato Luigi Di Maio”, spiega il segretario regionale del Conapo, Giuseppe Musarra.“Rischiamo la vita come e più degli appartenenti agli altri Corpi dello Stato e siamo impiegati nel pronto intervento operativo dal giorno dell’assunzione sino al giorno della pensione, un servizio usurante che non ha eguali nello Stato, eppure siamo il Corpo meno retribuito e non abbiamo le tutele previdenziali degli altri corpi, siamo veramente amareggiati dal disinteresse della politica che pare ripetersi anche con questo governo”."Una promessa non mantenuta si trasforma in una presa in giro e i vigili del fuoco non lo meritano, altro che governo del cambiamento: nelle bozze della legge di bilancio non solo non è stato previsto un centesimo per l'adeguamento delle retribuzioni dei vigili del fuoco ai livelli previsti per le forze dell'ordine, ma il divario aumenterà poiché sono stati invece stanziati 70 milioni aggiuntivi per le sole forze dell'ordine escludendo i Vigili del Fuoco", argomenta. “Rispettando i bisogni dei cittadini delle regioni in emergenza maltempo noi Vigili del Fuoco onoriamo il giuramento di fedeltà che abbiamo fatto agli italiani. Il governo M5S-Lega è in grado di fare altrettanto onorando almeno le promesse fatte ai pompieri in campagna elettorale e nel contratto di governo?“, attacca Musarra che annuncia una lunga campagna di sensibilizzazione.I vigili del fuoco siciliani attendono da più di un anno le retribuzioni maturate in occasione della campagna antincendio boschiva del 2017. Le cose non vanno meglio se si scandaglia la situazione catanese al netto di una carenza di uomini e mezzi. “Lo stato di emergenza di questi giorni ha fatto riemergere le enormi difficoltà che abbiamo in termini di carenza d’organico e mezzi vetusti che risalgono agli anni 80”, chiosa Musarra sottolineando le difficoltà che ciò comporta in termini di intervento anche al netto di un’età media che si aggira intorno ai 45 anni.