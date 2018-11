La decisione di chiudere il seggio per lo scrutinio del Collegio dei Revisori dei Conti, nonostante al primo turno sia stato raggiunto il quorum, e di rinviare lo spoglio a conclusione del secondo turno di voto programmato per il weekend dell'8 dicembre ha provocato una vera e propria bagarre tra i candidati. E ieri sera c'è stata una presa di posizione da parte dei commissari straordinari (Dott. Guido Marinoni, Dott. Brunello Pollifrone e Avv. Angelo Vitarelli) che hanno presentato ricorso alla Commissione Centrale Esercenti Arti Sanitarie per chiedere la sospensione del blocco dello scrutini dei revisori dei conti, che ritengono illegittimo in considerazione del raggiungimento del quorum."Il 7 novembre 2018 il seggio ha proceduto alla distruzione delle schede relative all’elezione del Consiglio direttivo, ma non ha proceduto allo scrutinio delle schede relative all’elezione dei Revisori dei Conti, anche se ciò non risulta dal verbale del seggio, è noto - si legge - a questa Commissione straordinaria che le operazioni si sono svolte in un clima poco sereno".Il rinvio a dicembre è arrivato dopo l'invio di una diffida via pec da parte del candidato Giorgio Giannone, con il totale supporto del candidato Lucio Di Mauro, motivata "dall’evidente potenzialità dei risultati delle stesse di influenzare inopportunamente il voto"."La norma non lascia spazio per rinvii di sorta, - scrivono i commissari - che non siano quelli dettati dalle esigenze pratiche della vita (dormire, alimentarsi, etc.). E ciò, per vero, è risultato ben chiaro al seggio, che nella serata del 3 novembre ha proceduto allo scrutinio delle schede relative all’elezione della Commissione Albo Odontoiatri, pubblicandone immediatamente i risultati. La decisione di non procedere allo scrutinio delle schede relative all’elezione dei revisori dei conti appare, dunque, viziata da violazione di legge (nel senso ampio in cui il termine va, a tali effetti, inteso), ponendosi in contrasto - commentano i commissari - con la norma regolamentare. Qualora sia affermata la validità di una delle simultanee votazioni, - ribadiscono ancora - si deve procedere allo scrutinio immediatamente. Alla luce di quanto sopra, la determinazione del presidente del seggio di chiudere il seggio senza far luogo allo scrutinio appare illegittima e va annullata. La Commissione straordinaria ricorrente ritiene che le disposizioni regolamentari dettate dal Ministero impongano lo svolgimento dello scrutinio immediatamente dopo la conclusione delle operazioni di voto. Pertanto, nella fattispecie, il seggio o il suo presidente sono incorsi in una violazione di legge"."E’ di palmare evidenza che una decisione che sopraggiungesse successivamente all’inizio delle elezioni vanificherebbe la proposizione del ricorso". I commissari chiedono "l’annullamento del provvedimento di chiusura del seggio adottato dal presidente del seggio elettorale in data 8 novembre 2018".