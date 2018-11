I militari, in servizio di controllo del territorio per prevenire e reprimere lo spaccio di sostanze stupefacenti, transitando per il Viale Moncada, hanno notato uno strano movimento di persone all’interno dell’abitazione di Ventimiglia. Dopo aver fatto irruzione e a seguito di perquisizione, venivano rinvenuti: 2 chili di cocaina già suddivisa in dosi e 14 grammi di hashish con del materiale utilizzato per il confezionamento dello stupefacente ed una pistola semiautomatica cal. 6.35 marca Bernardelli con matricola abrasa munita di 2 caricatori e 60 munizioni.1 pistola semiautomatica cal. 6.35 marca Bernardelli con matricola abrasa munita di 1 caricatore, 2 pistole a tamburo cal. 38 con matricola abrasa, 1 pistola lanciarazzi cal. 22, marca Omed, 1 pistola a salve fedele riproduzione di una calibro 9 e 100 munizioni di vario calibro. Le armi sequestrate saranno inviate al R.I.S. di Messina per verificare se sono state utilizzate in precedenti delitti. L’arrestato è stato associato presso la Casa circondariale di Piazza Lanza.