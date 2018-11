Dopo l'annullamento con rinvio da parte della Cassazione, la Corte d'Appello di Catania "in riforma della sentenza del Gup del Tribunale di Catania (l'unica in essere visti due annullamenti della Suprema Corte, ndr) nei confronti di Giovanni Piacenti, Giuseppe Platania e Salvatore Gravagna rigetta l'appello del pm - si legge nel dispositivo - e ridetermina la pena per Piacenti e Platania in 17 anni e 4 mesi. E conferma nel resto". Questo vuol dire che per il reato di estorsione sono stati assolti tutti e tre gli imputati: Giovanni Piacente, difeso dagli avvocati Salvo Pace e Claudio Paschina, Giuseppe Emilio Platania, difeso dall'avvocato Donatella Singarella, e Salvatore Gravagna, difeso dall'avvocato Salvatore Sterlino. Gravagna era accusato solo per il reato di estorsione quindi la sua è una sentenza di assoluzione piena a differenza degli altri due imputati. nel 2009 furono coinvolti nel blitz Morus che aveva acceso i riflettori su un giro di affari illeciti gestito dai Piacenti. L'inchiesta partì dal ritrovamento all'interno del vano sotto il sellino di uno scooter nel corso di una perquisizione di una lettera inviata proprio dal boss Piacenti dal carcere dove dava indicazioni sul "campo di interesse" di cui il clan si sarebbe dovuto occupare.Sarà interessante capire se ci sarà un nuovo ricorso e se questo processo tornerà per la terza volta davanti alla Corte di Cassazione.