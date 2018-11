I ladri cercando di eludere i controlli hanno iniziato a rubare alcune cover di smartphone per poi dirigersi verso i super alcolici e i profumi. Il sistema di videosorveglianza ha registrato tutti i loro movimenti pertanto il personale addetto alla vigilanza ha immediatamente avvisato i Carabinieri che intervenuti sul posto hanno arrestato i quattro e restituito la refurtiva, del valore di circa euro 500 ai legittimi proprietari. I ladri sono stati posti ai domiciliari come disposto dall’A.G. in attesa della direttissima.