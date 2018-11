Il commando entrò in azione per liberare e uccidere, dopo qualche giorno, il boss Angelo Pavone, alias “faccia d’angelo”, che doveva essere trasferito dal carcere di Catania a quello di Bologna. Questa mattina, alla presenza di autorità civili e militari, al casello autostradale di San Gregorio, si è svolta una cerimonia per ricordare i tre carabinieri barbaramente uccisi e decorati di Medaglia d'oro al valor civile.