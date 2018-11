È stata una vera e propria caccia al tesoro all’interno dell’abitazione dell'uomo dove, a seguito di un mirato servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, gli uomini del Nucleo Operativo hanno osservato uno strano viavai di noti assuntori di sostanze stupefacenti nella casa dell’uomo. Nel corso della successiva perquisizione nell’abitazione i Carabinieri hanno rinvenuto circa 50 grammi di marijuana e circa 100 grammi di hashish sparpagliate in tutta la casa in piccole confezioni pronte per lo smercio e del materiale utilizzato per il confezionamento della droga. L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato associato al carcere di Caltagirone come disposto dall'autorità giudiziaria.