Data la prognosi e in considerazione del fatto che la vittima era stata aggredita da una persona a lei nota, i medici hanno inviato doverosamente il referto alla Polizia di Stato. Al fine di scongiurare situazioni di pericolo per la donna, gli agenti del Commissariato Borgo Ognina si sono recati presso il suo domicilio, dove hanno acquisito dichiarazioni testimoniali e, identificato il convivente e i figli minori.L’uomo ha giustificato il gesto riferendo di essere venuto a conoscenza di un tradimento. Vista la presenza di figli minori, costretti a vivere uno stato di sofferenza, e le pessime condizioni igieniche riscontrate nell’appartamento, sono stati informati il Tribunale per i Minori e i servizi sociali. Pertanto, l’uomo è stato indagato in stato di libertà per il reato di lesioni personali aggravate.