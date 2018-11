Entro il 2019, quindi, potrebbe essere verosimile che quanto illustrato da Nico Torrisi, amministratore delegato di Sac SpA, durante il Consiglio Camerale, sia l’ultimo passo prima del cronoprogramma operativo. Occhi e orecchie attenti sulla relazione di Torrisi che per quasi mezz’ora ha catalizzato l’attenzione dei presenti e del tavolo della presidenza in vista dell’affare aeroporto, cioè la più grande azienda siciliana sia in termini economici sia in termini di espansione e sia, ovviamente, in termini di appetiti.una volta scartato il percorso di quotazione in Borsa, la vendita del pacchetto di controllo. Quindi la proposta che potrebbe esser fatta è quella di immettere sul mercato la cessione della maggioranza assoluta del capitale sociale.“Andare in Borsa con un aumento di capitale paga meno e non paga i soci. I soci si ritroverebbero con una quota di partecipazione inferiore per di più senza incassare un centesimo. Con la nuova procedura invece noi venderemo la quota e incasseremo il corrispettivo”.A una stima veloce e tanto cara al presidente Agen, Fontanarossa vale circa un miliardo di euro. Calcolo espresso a sentimento, ma non così lontano dalla realtà, e in qualche modo legato al valore dell’aeroporto di Nizza che sarebbe stato valutato in due miliardi di euro.l’EBITDA (letteralmente rappresenta il margine operativo lordo ed è un indicatore utilizzato nell’ambito della valutazione d’azienda e dei titoli azionari), che si fa su un dato specifico del bilancio di esercizio. Nel caso in cui si vende la maggioranza assoluta questo moltiplicatore oscilla dal 10 al 20%. Lo scorso anno abbiamo portato un utile di esercizio di oltre 8 milioni di euro, dopo le imposte, con un indice di Ebitda di circa 38 milioni di euro. A titolo esemplificativo e considerando per eccesso un valore di EBITDA di 40milioni di euro e moltiplicandolo per il 15% arriviamo a un valore di circa 600milioni di euro.È innegabile che lo spartito di questo aeroporto attira come lo è il fatto che abbiamo margini di crescita spa-ven-to-si, conseguenza anche del fatto che Fontanarossa vive e lavora in regime di monopolio. Piaccia o meno - continua Torrisi - nei prossimi cinque anni la Sicilia continuerà a non avere il ponte anche se, averlo, significherebbe avere alta velocità e treni veloci; mentre adesso abbiamo treni che ricordano, purtroppo, la febbre dell’oro del secondo XIX”.Sac è detenuta per il 61,2% dalla Camera di Commercio del Sud Est (Catania, Siracusa, Ragusa); un 2,2% detenuto dal Comune di Catania grazie alla cessione dei terreni in cui si stanno realizzando i parcheggi a raso di Santa Maria Goretti; Poi ci sono le quote di pari valore (3 in totale) di 12,2% detenute dalla ex Provincia di Catania; dalla ex Provincia di Siracusa, attuale area territoriale di Siracusa, e dall’Irsap (ex Asi). Va sollevato però un problema, nato in queste ore, che è il default del Comune di Catania, e che si accoppia al dissesto della ex Provincia di Siracusa. Il terzo, l’Irsap (ex Asi), che è in liquidazione. Questo significa che tre quote pari al 26,6% sono detenute da soci in default. Sac è socia per il 60% di Intersac che ha un altro socio, privato, al 40% che è la Ies (Iniziative editoriali siciliane) di proprietà del gruppo Ciancio, oggi oggetto di confisca/sequestro da parte del Tribunale e di cui si occupano i commissari. Ben prima di questo commissariamento l’imprenditore aveva deciso – legittimamente – di non aggiungere altro denaro. Attraverso Intersac, la Sac è socia, per il 65% di Soaco che è la società di gestione dell’aeroporto di Comiso. Il restante 35% è di proprietà del comune di Comiso. “Intersac è stata messa in liquidazione volontaria – ha concluso Nico Torrisi - e per un percorso di trasparenza abbiamo deciso di non nominare commissari liquidatori, pur potendolo fare, ma di farli nominare dal tribunale. La commissione è composta da tre liquidatori che stanno facendo valutare la quota di partecipazione di Soaco per immetterla sul mercato”.