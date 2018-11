L'ha deciso il Tar del Lazio con un'ordinanza istruttoria nell'ambito di un ricorso amministrativo proposto dall'ex amministrazione comunale del centro della Città metropolitana di Catania che sorge alle pendici dell'Etna, con in testa l'ex sindaco Giovanni Barbagallo.Amministrazione il deposito di tutti gli atti e documenti in base ai quali è stato emanato il decreto di scioglimento del consiglio comunale di Trecastagni", con l'avvertenza che gli stessi dovranno essere prodotti in versione integrale e senza omissis e saranno trattati con le cautele previste dalla legge per gli atti classificati come 'riservati'. I giudici hanno ordinato al ministero "di depositare la documentazione in questione entro sessanta giorni", con fissazione il 22 maggio 2019 dell'udienza di discussione di merito del ricorso.(ANSA).