La riforma degli statuti è infatti in una fase avanzatissima: l’articolato è già al vaglio delle organizzazioni dei devoti per l’approvazione e gli eventuali emendamenti. Il punto qualificante è certamente l'ottavo, che riscrive e approfondisce quali debbano essere i requisiti di ammissione dei soci passati e futuri: la totale trasparenza sotto il profilo religioso, ma anche e soprattutto penale.“Sono in ogni caso ritenuti privi di tali requisiti tutti coloro che abbiano riportato condanne da parte dell’autorità giudiziaria, salvo il caso di riabilitazione, per delitti non colposi di allarme sociale e/o morale – si legge al comma tre – quali sono considerati, con elenco non tassativo: i reati contro la libertà sessuale, i reati di mafia, i reati di spaccio di sostanze stupefacenti, i reati di estorsione e usura, i reati contro la pubblica amministrazione, i reati contro i soggetti più deboli”.. “Al fine di dimostrare la sussistenza e la persistenza dei predetti requisiti, gli aspiranti associati dovranno sottoscrivere una apposita autocertificazione secondo le norme di diritto italiano; in mancanza non saranno ammessi”.: “Coloro che sono già associati – continua la Statuto – dovranno entro tre mesi dalla approvazione delle modifiche di cui al presente Statuto, sottoscrivere la predetta autocertificazione, in mancanza, previa ammonizione, saranno estromessi automaticamente ai sensi dell’articolo 316 del codice di diritto canonico”. Giro di vite anche per chi non è ancora condannato in via definitiva. “La condanna con sentenza non ancora passata in giudicato, costituisce causa di sospensione, mentre il passaggio in giudicato costituisce causa di estromissione”.quattro anni pieni, a quanto risulta. Le bozze sono nelle mani di Gristina da assai tempo, un tempo che è servito per consultare esperti di diritto canonico e i diretti conoscitori della macchina dei festeggiamenti agatini. Si tratta di un passaggio di rilievo che fa da corollario alla stagione di 'reconquista' religiosa, culturale, e organizzativa che la Chiesa, con il contributo fondamentale di monsignor Barbaro Scionti, parroco della cattedrale, ha voluto imporre alla festa all’indomani della morte del devoto Roberto Calì e parallelamente al processo – seppur privo di condanne – sulle presunte infiltrazioni mafiose nella stessa Festa.