è stato il rinvio dello scrutinio dei revisori dei conti. Diego Piazza, a capo della lista Ordiniamoci, si dice fortemente provato: “Sono stati messi in atto – spiega a LiveSicilia - tutta una serie di cavilli vergognosi sotto il profilo umano. La legge dice che una volta che le elezioni sono concluse bisogna fare lo scrutinio, se poi gli stessi personaggi vogliono continuare questo spettacolo indecoroso è quello che sta accadendo”.al suo posto viene nominato Angelo Alaimo. Il candidato presidente Giannone ha inviato una Pec in cui invita il collegio a posticipare lo scrutinio dei revisori “nella data in cui si effettuerà la votazione per il consiglio direttivo dell'Ordine”.allo slittamento dello scrutinio alle successive operazioni di voto relative all'elezione del Collegio direttivo, vista l'evidente potenzialità dei risultati delle stesse di influenzare inopportunamento il voto degli elettori e di creare un danno ingiusto ai candidatiIl clima – viene annotato nel verbale -il presidente del seggio si dimette, al suo posto viene nominato Simone Ricciole, membro più anziano presente. Il presidente accoglie la diffida e chiude il seggioanche le elezioni dell'ordine dei medici, c'è stato uno spettacolo indegno, è stato minacciato il presidente dicendo “ti denuncio”, la città di Catania ci sta perdendo”. Piazza sottolinea di essere pronto, provocatoriamente a “cancellarsi” dall'ordine dei medici di Catania, “non posso tollerare uno spettacolo di questo tipo. Una cricca che ha affossato Buscema vuole affossare le elezioni”.“Ha fatto una lettera ai commissari e l'ha inviata al presidente del collegio, unico istituto che ha funzione amministrativa di questo ente. Bisogna rinviare lo spoglio di queste urne a dopo l'elezione, è stata data lettura del professore Giannone e poi il presidente del seggio, così come aveva fatto il presidente del giorno prima”. Non accetta, Di Mauro, di essere additato come un componente della cricca: “Piazza spieghi motivazioni e faccia tutti i nomi”. E ancora: “Quando ho deciso di allontanarmi dalla politica del mio amico Buscema – racconta Di Mauro a Livesicilia - ho espresso in maniera chiara la mia posizione, io ho un rigore comportamentale rispetto a come agisce Piazza. Si continua a parlare male di me perché mi sono opposto a una proposta di delibera che riguardava un appalto diretto per la ristrutturazione e ho votato contro gli incarichi da 150mila euro circa per le chiamate dirette di professionisti esterni, proprio alla luce del decreto Lorenzin che disciplinava il nostro ente”. A chiudere c'è un'altra rivendicazione di Di Mauro: “Ho rotto il business della formazione dell'Ordine dei medici”.La strada verso il voto, adesso è ancora più in salita.