, che avevano presentato istanza di partecipazione al Bando di selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo determinato di 30 agenti di Polizia Municipale, categoria C1, per un periodo di cinque mesi. “Si sono conclusi ieri sera le prove a quiz per la preselezione, curata dal Formez, che si sono svolti nel Palacatania di Corso Indipendenza -ha spiegato il sindaco Salvo Pogliese- e siamo già in grado di passare alla fase conclusiva di un percorso rapido che abbiamo accelerato e nella massima trasparenza vogliamo portare a compimento, entro dicembre, in modo che col nuovo anno i nuovi vigili possano andare a rafforzare l’organico del Corpo dei Vigili Urbani. Un risultato di efficienza -ha concluso il sindaco- per cui ringrazio sia i tecnici del Formez sia i nostri dipendenti comunali e in particolare il capo di gabinetto Giuseppe Ferraro, anche perché questa graduatoria può essere utilizzata da altri comuni per l’impiego temporaneo di vigili urbani presso i loro enti”finale, già nella prima settimana di dicembre, per essere esaminati, a cura della commissione giudicatrice nominata dall’Amministrazione Comunale, composta dal comandante della Polizia Municipale Stefano Sorbino, il direttore del Personale Pietro Belfiore, l’avvocato Paolo Maria Lucchesi (componente esterno) e la dipendente Grazia Rapisarda, quest’ultima nella qualità di segretario verbalizzante.multe che, secondo il codice della strada, vanno destinati anche a progetti di potenziamento dei servizi di controllo, finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale e tra queste l’assunzione di personale stagionale per la polizia locale.