poiché ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. Alle orecchie dei militari era giunta notizia che la persona in esame da qualche tempo si dedicasse alla consegna a domicilio della droga.di via Monsignor Ventimiglia dove l’equipaggio della gazzella, riconoscendolo, lo ha fermato e sottoposto a perquisizione, trovandolo in possesso di circa 15 dosi di cocaina, alcuni grammi di marijuana nonché di 650 euro in contanti ritenuti il provento dell’attività illecita.di convalida, è stato associato al carcere di Catania Piazza Lanza così come disposto dal giudice.